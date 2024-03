Dove mangiare la colomba a Milano: specialità artigianali

La colomba si prepara in tutte le pasticcerie d'Italia: se siete a Milano scoprite le migliori dove mangiare e acquistare una colomba artigianale.

La festa di Pasqua è finalmente arrivata e con lei l’allegria di condividere pranzi con amici e parenti, a base di pietanze sostanziose e gustose, diverse in ogni regione d’Italia.

Ma c’è un elemento che accomuna tutte le tavole italiane: il dolce, che è solo uno, la colomba!

Dove mangiare la colomba a Milano

La colomba è per Pasqua un po’ quello che il panettone è per Natale, la simboleggia in ogni parte d’Italia, portando avanti una vera e propria tradizione.

Questo dolce, così semplice ma squisito, risale agli anni ‘30 del 1900, quando Dino Villani ovvero il direttore pubblicitario dell’azienda di dolci Motta, non ebbe un’idea: quella di sfruttare l’impasto del panettone e i macchinari utilizzati per farlo, riadattandolo però per l’occasione di Pasqua. La forma è proprio quella di una colomba, uccello sacro che simboleggia la rinascita nella religione cristiana.

Questo dolce tradizionale è preparato in tutte le pasticcerie d’Italia: se siete a Milano ne state cercando una dove comprare una colomba artigianale da portare sulla vostra tavola, allora continuate a leggere l’articolo.

Pasticceria Cova

La pasticceria Cova nasce nel 1817 ed è una delle più antiche di Milano, dove i dolci sono ricercati e di alta qualità.

Le colombe nel periodo pasquale di certo non mancano: classiche, al pistacchio o al cioccolato vi rapiranno col loro impasto soffice e avvolgente, perfetto per impressionare gli ospiti.

Marchesi 1824

Questa pasticceria è tra le più rinomate e prestigiose di tutta Milano, entrata da poco a far parte del gruppo Prada.

Anche qui la colomba non vi deluderà: la glassa rimane croccante e le mandorle sono corpose, coronando così un impasto perfettamente calibrato nei sapori.

Martesana

La colomba da Marchesi è legata alla tradizione, ma anche all’innovazione: se volete provare qualcosa di diverso non mancate di assaggiare la colomba con i fichi, cioccolato e mandorle, anche se la classica ha sempre un certo fascino!

Cucchi

La pasticceria Cucchi è aperta dal 1936 e da lì non ha mai deluso i clienti meneghini.

Se passate nel negozio in Corso Genova, lasciatevi sedurre non solo dalla colomba ma anche dalle uova di Pasqua, fatte con un cioccolato sublime!