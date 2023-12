Ecco una lista delle migliori pasticcerie di Bolzano in cui gustare incredibili strudel di mele e non solo. Alcune proposte.

Se ci si trova a Bolzano, la domanda sorge spontanea: quali sono le migliori pasticcerie dove andare a mangiare lo strudel più buono del capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige? Ecco una lista di alcune proposte.

Dove mangiare lo strudel più buono di Bolzano: le pasticcerie migliori

Lo strudel di mele è un dolce tipico del Trentino-Alto Adige conosciuto in tutto il mondo e realizzato ormai in numerose varianti. Si tratta di uno dei dessert più classici e amati dai turisti che visitano la regione. La maggior parte delle famiglie custodisce la propria ricetta mentre sono tantissime le pasticcerie che preparano la specialità per turisti e residenti.

Secondo la tradizione, lo strudel deve essere preparato soltanto con ingredienti naturali e con mele e burro prodotti soltanto in Alto Adige. L’uso di conservanti, esaltatori di sapidità o additivi chimici, quindi, è severamente vietato.

La specialità altoatesina, nella sua versione originale e autentica, è quindi realizzata con ingredienti di alta qualità. La pasta può essere, a seconda della tradizione, una sfoglia, una frolla o, ancora, una spata matta. Il ripieno, invece, è composto da mele, uvette, zucchero, pan grattato, pinoli, noci o mandorle e burro.

Suggerimenti e proposte

Oltre che gustare l’originare strudel di mele durante la propria visita a Bolzano dopo un pasto o durante una passeggiata, quindi, quali sono le migliori pasticcerie in cui acquistare il dolce per portare a casa il sapore della tradizione altoatesina? Ecco alcuni dei più amati locali in cui comprare il piatto tipico: