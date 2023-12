Non solo moda, tecnologia e cultura: anche in fatto di cibo, Milano offre infinite opzioni. Ecco una classifica delle migliori trattorie.

Che ci si trovi a Milano per diletto o per questioni di affari, un pitstop nel capoluogo lombardo per regalarsi un pranzo o una cena per gustare i piatti tipici del posto diventa quasi un must: ecco, quindi, una lista di alcuni delle migliori trattorie meneghine da provare.

Le migliori trattorie di Milano: quali sono?

Dai turisti agli uomini e alle donne d’affari fino ai maggiori esponenti del mondo della politica italiana, Milano accoglie quotidianamente un flusso ingente di persone attirate nel capoluogo lombardo per i motivi più disparati. Quale che sia il motivo della propria visita, è sempre utile avere dei punti di riferimento in ambito culinario.

Trattoria La Madonnina

In via Gentilino 6, nel quartiere Ticinese-Navigli, si trova La Madonnina, trattoria storica di Milano. La location, nonostante il trascorrere del tempo, è rimasta estremamente rustica e accogliente così come la cucina proposta continua a essere autentica e tipica. Tra le specialità della casa si trovano pietanze della tradizione lombarda come il risotto con l’ossobuco, la cotoletta milanese, diversi bolliti con salsa verde, stracotto, arrosti e brasati.

Osteria dell’Acquabella

Situata in via San Rocco 11, in zona Porta Romana, è possibile trovare la vivace osteria di quartiere Osteria dell’Acquabella. Il punto forte del locale è il suo menù improntato sulla cucina milanese. Presso la struttura, infatti, si possono assaporare piatti tipici della tradizione come il risotto, la cotoletta o l’ossobuco. Molto apprezzata anche la lista dei vini che comprende oltre 180 etichette.

Antica Hostaria della Lanterna

L’Antica Hostaria della Lanterna, in via Mercalli 3, in località Vigentina-Corso Italia, è nota a Milano per essere una trattoria autentica sia per quanto riguarda la location che il servizio. Presso il locale, si gusta la cucina casalinga autentica. La pasta viene rigorosamente fatta in casa. Inoltre, sono molti apprezzati arrosti, brasati e gulasch.

La Libera

Al civico 21 di via Palermo, a Brera, nel cuore del capoluogo lombardo, si trova La Libera. La trattoria, arredata in stile retrò, propone in menù piatti tradizionali della regione a base di carne, pesce e funghi. Il locale, inaugurato nella prima metà del Novecento, trasuda tradizione come dimostrano la vecchia boiserie di legno, il bancone originale di quando la struttura è stata aperta o le finestre recuperate da un mercato locale ormai non più esistente. Tra le pietanze più amate dagli avventori c’è il risotto al salto, famoso per la sua consistenza incredibilmente croccante, o la cotoletta, preparata secondo la tradizione meneghina.

Al Matarel

Sempre in zona Brera, in corso Garibaldi 75, c’è Al Matarel. Si tratta di una trattoria vecchio stile, nota per essere una delle più antiche di Milano. La location si caratterizza per una rappresentazione folkloristica della milanesità più proverbiale. Con il trascorrere degli anni, infatti, il locale non ha ceduto al fascino degli arredamenti di design né a scelte capaci di strizzare maggiormente l’occhio ai turisti. Per quanto riguarda la cucina incredibilmente genuina e autentica, i piatti tipici serviti presso la struttura sono, ad esempio, il risotto allo zafferano, le tagliatelle ai funghi, la pasta e fagioli, l’ossobuco, il brasato, il rustin negaa, le lumache con i funghi o la cassoeula alla meneghina.