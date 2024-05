Gli arrosticini sono diventati uno dei simboli dello street food per eccellenza, una prelibatezza da gustare in fretta, sia nei locali che per strada. Originari della tradizione abruzzese, questi spiedini di carne di pecora rappresentano un piacere da condividere con gli amici, magari accompagnati da un fresco boccale di birra o un raffinato calice di vino.

In questo articolo, ti guideremo in un viaggio alla scoperta delle delizie abruzzesi e scopriremo i locali migliori dove mangiare gli arrosticini a Milano.

Dove mangiare gli arrosticini a Milano: i locali migliori

Capestrano

In Via Gian Francesco Pizzi 14, troviamo un autentico angolo di Abruzzo, il Capestrano. Questo ristorante celebra questa regione in ogni sua sfumatura, offrendo non solo piatti tipici della tradizione, ma anche un’atmosfera calda e avvolgente. Il menu, scritto interamente in dialetto abruzzese, offre moltissime specialità, che spaziano dagli antipasti fino ai dessert.

Qui, troverai piatti come la pasta e fagioli, il cif e ciaf d’porc, salsicce, spezzatino di agnello, agnello alla griglia, arrosticini, polpette e molto altro ancora. Gli arrosticini di carne di pecora sono deliziosi: vengono fatti a mano e accompagnati da una deliziosa bruschetta al pomodoro, condita con olio e.v.o. DOP abruzzese.

L’attenzione per i dettagli estetici è evidente: lo stile moderno del locale si fonde armoniosamente con elementi tradizionali, come il soffitto in legno e i mattoni a vista sulle pareti, richiamando lo stile tipico della regione. Un’esperienza gastronomica da non perdere!

Angolo di Abruzzo – da Giannino

Nel cuore di Via Rosolino Pilo, al numero 20, si erge un piccolo paradiso culinario, l’Angolo Di Abruzzo da Giannino. Come suggerisce il nome stesso, questo ristorante è un vero e proprio omaggio alla cucina tipica della regione.

Il locale offre una vasta selezione di piatti tipici abruzzesi, preparati con ingredienti freschi e rigorosamente selezionati. Tra le specialità della casa, non puoi perderti le pallotte cacio e ova, la pasta alla chitarra, i piatti a base di agnello e i dolci tradizionali. Qui, i famosi arrosticini di pecora regnano sovrani e sono ideali da gustare insieme ai pregiati vini abruzzesi.

L’atmosfera familiare e accogliente, che ricrea fedelmente l’ambiente tipico delle tradizionali trattorie abruzzesi, rende il ristorante perfetto per cene con amici o per una ricorrenza importante.

Osteria Ovino

In zona Navigli, in Viale Col di Lana 6, l’Osteria Ovino incarna l’anima e i sapori genuini della tradizione. Qui, tutte le materie prime arrivano rigorosamente dall’Abruzzo e vengono accuratamente selezionate, regalando ad ogni piatto un sapore e un’autenticità unici.

Il menù è molto ricco, con specialità che spaziano dalla celebre porchetta agli irrinunciabili arrosticini, dalle pallotte cacio e ova, alle succulente costine di agnello e molte altre prelibatezze tipiche della cucina abruzzese. Inoltre, la carta dei vini comprende più di 40 etichette, partendo dal tipico Montepulciano d’Abruzzo, fino ad arrivare a bollicine più importanti.

L’atmosfera è un mix perfetto di accoglienza e autenticità, con un tocco di rusticità che aggiunge fascino al tutto. L’ambiente luminoso e caloroso accoglie i visitatori, trasportandoli in un viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi tipici della regione. Infine, il personale è un vero e proprio valore aggiunto, pronto a soddisfare ogni desiderio e a consigliare le prelibatezze del menù con cortesia e competenza.

Rustell

Infine, situato in Via Michelangelo Buonarroti 21, troviamo Rustell. Questo locale è una vera oasi per gli amanti della cucina abruzzese. La sua specialità indiscussa sono gli arrosticini, veri e propri protagonisti del menù. Vengono serviti nei tradizionali spiedini, accompagnati da pane condito con olio extravergine d’oliva, oppure possono essere gustati direttamente all’interno di un morbido panino, per un’esperienza street food irresistibile.

È il luogo ideale per coloro che desiderano gustare un piatto veloce, ma di alta qualità, immersi in un’atmosfera conviviale e accogliente.