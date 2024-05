Parigi, metropoli cosmopolita, offre tantissime possibilità ai turisti che accorrono da ogni parte del mondo, anche in campo culinario. Se, infatti, siete celiaci e cercate opzioni valide dove mangiare senza glutine ecco la guida ai ristoranti gluten free!

Dove mangiare senza glutine a Parigi: la guida gluten free

Da bistrot accoglienti a pasticcerie rinomate, ormai anche Parigi la città dell’amore e tra le mete più gettonate dai visitatori offre una vasta scelta culinaria anche per chi ha intolleranze come quella al glutine. Scopriamo la guida ai migliori ristoranti, locali e bistrot dove mangiare gluten free a Parigi.

Noglu

Siete a Parigi e volete pranzare in uno degli indirizzi di Noglu? Ce ne sono ben tre. Per la vostra gioia tutti i prodotti sono certificati privi di glutine (e di lattosio). Nessun ingrediente contenente questi allergeni è ammesso nella cucina e nei locali, e tutto il personale è formato per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni alimentari. Dunque i ristoranti della catena Noglu sono l’ideale anche per tutti coloro che apprezzano i piatti preparati con estrema attenzione e con prodotti di qualità, importante sia che tu sia celiaco oppure no.

Boulangerie Chambelland

Non potete mangiare a Parigi e non passare da Boulangerie Chambelland, la prima tappa per celiaci e il primo a proporre prodotti gluten free a Parigi. È situata nell’XI arrondissement, a pochi passi dall’Atelier des Lumières, in 14 Rue Ternaux. In questo posticino accogliente ogni ingrediente è biologico e si presta attenzione estrema alle intolleranze. Lo chef utilizza solo farina di riso e di grano saraceno macinati nel suo mulino a Malijai, piccolo comune nel sud della Francia. Propone una vasta scelta di pane, panini, focacce, torte, biscotti e dolci senza glutine.

Little Nonna

Avete già nostalgia di casa? Little Nonna è un ristorante italiano, situato nel XVII arrondissement che offre un’ampia selezione di pizze e piatti italiani ma anche senza glutine. L’impasto della pizza è realizzato con una miscela di farine che lo rendono friabile e morbido e gli ingredienti sono di ottima qualità. E’ l’ideale dal pranzo alla cena all’aperitivo con i dolci tipici locali, in versione gluten free.

Le Pont Traversé

Si trova nel VI arrondissement, vicino al Jardin du Luxembourg, con una cucina semplice e gluten free al 100%. Questo locale ha mantenuto la facciata di una storica libreria! Il menù propone zuppe, pasta, insalate, panini, brioche, biscotti, dolci e torte. Mentre all’interno del locale, in 62 Rue de Vaugirard troverete marmellate e creme spalmabili fatte in casa, ma anche cioccolato, tè, caffè e olio d’oliva.

Yummy & Guiltfree

Yummy & Guiltfree è un locale che propone una vasta scelta di deliziosi waffle senza glutine, oltre ad un piccolo assortimento di dolci da viaggio (madeleine, financier e cookie), di gelati e di sorbetti. Anche qui tutto è fatto in casa con prodotti freschi e locali. Da non perdere il waffle con salmone affumicato e quello con caramello al burro salato: dirigetevi alla 3 Rue du Temple e non ve ne pentirete, anche se non siete celiaci.