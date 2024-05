Vi trovate a Parma e non potete non assaggiare lo gnocco fritto: scoprite i 5 ristoranti e trattorie consigliate.

Dove mangiare gnocco fritto a Parma: 5 luoghi consigliati

Parma non è solo la città italiana visitata per i monumenti, le attrazioni e luoghi imperdibili ma anche per gustare la buona cucina locale. Ad esempio, lo gnocco fritto è la pietanza diffusissima in tutta l’Emilia, e in particolare a Parma, dove prende il nome di “torta fritta”. Questo nome prende origine dal fatto che veniva servito a fine pasto con una spolverata di zucchero a velo. Oggi lo gnocco fritto è consumato soprattutto come accompagnamento a salumi e formaggi ed è presente in ogni menu. Scoprite i 5 ristoranti consigliati a Parma per mangiare gnocco fritto!

Trattoria del Tribunale

Nel cuore del centro storico di Parma in Vicolo Politi, 5 si trova uno dei ristoranti più caratteristici della città, dove poter gustare lo gnocco fritto buonissimo. La Trattoria del Tribunale offre tutto il sapore e la genuinità della cucina locale, da assaporare in un ambiente piacevole e ricercato. Gli impasti sono rigorosamente fatti in casa e la carne è sempre presente nei menù. Da provare assolutamente anche i salumi dello storico Prosciuttificio S. Ilario, accompagnato dallo gnocco fritto.

Trattoria dei Corrieri

La Trattoria Corrieri si trova nel centro storico della città, in via Conservatorio, 1 a pochi passi dal Parco Ducale: una struttura rustica, essenziale e nel contempo gradevole. La cantina dispone di una vasta scelta di vini selezionati, provenienti da tutta Italia e ottimi vini locali bianchi e rossi perfetti per accompagnare il nostro menù.

Trattoria Gallo D’Oro

A Parma passerai sicuramente dalla centralissima piazza Garibaldi: e proprio qui troverai questa trattoria tradizionale dove mangiare lo gnocco fritto, o torta fritta, con una fila di prosciutti appesi. Dopo lo gnocco fritto, alla Trattoria Gallo D’Oro potrai anche scegliere tra i numerosi piatti della tradizione culinaria parmigiana.

Osteria della Ghiaia

All’Antica Osteria di Parma della Ghiaia si propongono i tradizionali piatti tipici della cucina Parmigiana. Un ambiente caldo e accogliente dove è possibile gustare la specialità del posto: lo gnocco fritto accanto a salumi e formaggi. Presente fin dai primi anni del duro dopoguerra parmigiano, l’Antica Osteria è a Parma dal 1950. Ed unisce ai piatti tipici quali i Cappelletti alla Parmigiana e la Vecia, vini adatti al loro accompagnamento. Vini provenienti da tutta Italia e, ovviamente, vini tipici dell’Antico Ducato di Parma e Piacenza.