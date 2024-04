Parigi è rinomata in tutto il mondo per la sua pasticceria raffinata, e tra i dolci più iconici spiccano sicuramente i deliziosi macarons. Questi piccoli bocconcini colorati, composti da due gusci croccanti e un cremoso ripieno al centro, sono una vera e propria prelibatezza per i più golosi.

Dove mangiare i macarons a Parigi

Se state pianificando un viaggio nella capitale più romantica di tutta Europa e desiderate assaporare i migliori macarons della città, ecco cinque pasticcerie imperdibili da includere nel vostro itinerario!

Ladurée

Considerata da molti la patria dei macarons, Ladurée è una tappa obbligata per gli amanti dei dolci a Parigi.

Fondata nel 1862, questa rinomata pasticceria offre una vasta selezione di gusti classici ma allo stesso tempo innovativi, presentati in eleganti confezioni. Con le sue sedi sparse per la città, non sarà difficile trovare una pasticceria Ladurée dove sedervi e fare una colazione parigina.

Pierre Hermé

Conosciuto come il “Picasso della pasticceria“, Pierre Hermé è celebre per la sua creatività e la sua maestria nell’arte dei dolci.

In particolare i suoi macarons sono un tripudio di sapori audaci e combinazioni insolite, che spaziano dall’infuso di rose al cioccolato fondente con passion fruit.

Anche in questo caso, Pierre Hermè ha diversi spazi a Parigi, per cui sarà facile fare una visita per un’esperienza unica.

Maison Mulot

Situata nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés, Maison Mulot è una pasticceria artigianale che propone una selezione eccezionale di dolci tradizionali francesi, tra cui i deliziosi macarons.

Con una varietà di gusti classici e stagionali, preparati con ingredienti di alta qualità, questa pasticceria incanta i visitatori con la sua maestria artigianale e il suo savoir-faire culinario.

Pierre Marcolini

Celebre per la sua ricerca della perfezione e la sua dedizione alla qualità, Pierre Marcolini è uno dei nomi più rispettati nel mondo della pasticceria.

I suoi macarons sono caratterizzati da una gamma di sapori sorprendenti e da un’attenzione particolare alla freschezza e all’equilibrio dei sapori.

Jacques Genin

Conosciuto per la sua maestria nell’arte del cioccolato e dei caramel, Jacques Genin stupisce anche con i suoi deliziosi macarons. Preparati con ingredienti di altissima qualità e una meticolosa attenzione ai dettagli, i macarons di Jacques Genin sono un’esperienza culinaria indimenticabile.

La sua elegante pasticceria la troverete nell’elegante quartiere Marais, uno dei più belli e suggestivi di tutta Parigi.