Le melanzane sono uno degli ortaggi più versatili in cucina, soprattutto se si decide di portare in tavola dei primi piatti o della pasta. La pasta con melanzane è un primo piatto semplice e gustoso, preparata soprattutto in Sicilia, dove sono famosi anche gli spaghetti alle melanzane, pomodori, cipolla e basilico. Tante sono le ricette per preparare gustosi piatti di pasta con le melanzane per stupire i nostri ospiti.

Pasta con melanzane: 10 ricette facili e veloci

La pasta con melanzane può essere preparata e condita in mille modi diversi, qui abbiamo selezionato 10 ricette facili e veloci, da quelle più classiche a quelle più light, dalla pasta con melanzane abbinata al pesce a quella condita con pomodorini freschi. Tra queste non mancherà la pasta alla norma una particolare specialità catanese, creata come omaggio alla più bella opera del celebre compositore Vincenzo Bellini, la Norma. Anzi iniziamo proprio dalla ricetta della pasta alla Norma.

Pasta con melanzane: ricetta pasta alla Norma

La pasta alla Norma è un tipico piatto siciliano, anzi di Catania, a base di pasta, solitamente si usano i maccheroni, e condita con pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. Il suo nome sembra derivi da una famosa esclamazione del commediografo siciliano Nino Martoglio che, trovandosi davanti un piatto di pasta condito in questo modo, avrebbe esclamato, per indicarne la suprema bontà, “È una Norma!” paragonandola alla celebre opera di Vincenzo Bellini.

Pasta con melanzane: ricetta sugo bianco

La pasta con melanzane al sugo bianco è una salsa originale a base di melanzane, basilico ed olio per un primo piatto leggero e semplice da preparare. La melanzana, frutto della pianta erbacea Solanum melongena, è una bacca commestibile solo se cotta. Contiene, infatti, una sostanza tossica chiamata solanina, la cui quantità è inversamente proporzionale al grado di maturazione del frutto e si riduce sensibilmente con la cottura o la salatura.

Pasta con melanzane e pomodorini

La Pasta con melanzane e pomodorini è un primo piatto vegetariano estivo e colorato, che racchiude i profumi del mediterraneo. Contiene, infatti, tanti cubetti di melanzana stufati, che rendono il piatto avvolgente e vellutato, il basilico e i pomodorini, che donano la giusta freschezza. Un primo buono da gustare caldo, ma anche freddo.

Pasta con melanzane e zucchine

La pasta con melanzane e zucchine è un primo piatto davvero squisito e nutriente, per gli amanti delle verdure, ma anche facile da cucinare. La pasta con melanzane e zucchine a funghetto si prepara tagliando melanzane e zucchine, rosolandole in padella con aglio e cipolla e aggiungendo pomodori tritati, sale e pepe. Al termine la salsa verrà utilizzata per condire la pasta scolata al dente.

Pasta con le melanzane e pesto

La pasta con melanzane e pesto è una ricetta per preparare un primo piatto facile e veloce. Qui, la pasta viene condita con le melanzane ed i pinoli leggermente tostati che danno gusto e croccantezza. Pochi ingredienti e tutti semplici e genuini.

Pasta con melanzane e pesce spada

La pasta pesce spada e melanzane è un primo piatto tipicamente estivo e legato ai sapori ed ai profumi genuini della Sicilia. E’ importante quindi per la sua buona riuscita utilizzare melanzane, pomodorini e pesce spada di qualità. La pasta pesce spada e melanzane è piuttosto ricca e si adatta bene a un pranzo o una cena di festa. Per un piatto ancora più saporito, aggiungere, poco prima di servire la pasta, una manciata di pinoli leggermente tostati.

Pasta con melanzane e pancetta

La Pasta con melanzane e pancetta è una ricetta da realizzare in maniera davvero semplice e veloce. Il gusto tenue delle melanzane, infatti, ben si sposa con il sapore salato e piccante delle pancetta.

Pasta con melanzane e sottilette

La Pasta con melanzane e sottilette è un primo piatto veloce e saporito da preparare in qualsiasi occasione.

Pasta con melanzane e tonno

La pasta con melanzane, pomodorini e tonno è un primo piatto saporito e colorato. La ricetta di questa pasta può essere modificata anche utilizzando del tonno fresco tagliato a dadini e saltato in padella.

Pasta con melanzane e ricotta

La Pasta con melanzane e ricotta è un tipica portata di origine siciliana. Il piatto è semplicissimo, con pochi ingredienti genuini che combinati insieme, richiamano immediatamente il profumo dell’estate e la cucina ricca di gusto del sud Italia.