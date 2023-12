I migliori ristoranti di Norcia in cui mangiare la pasta alla norcina: la lista

Quali sono i migliori ristoranti di Norcia in cui andare a mangiare la pasta alla norcina se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Dove mangiare a Norcia: i ristoranti migliori per la pasta alla norcina

Le versioni in cui la pasta alla norcina viene proposta sono ormai moltissime. Come suggerisce il nome, il piatto fa riferimento alla tradizione gastronomica di Norcia e all’uso di prodotti tipici locali come formaggio, tartufo e legumi. Dato che la città si trova in un territorio di montagna, gli ingredienti usati per cucinare la pietanza sono tutti non facilmente deperibili. In origine, infatti, erano stati scelti alimenti che dovevano mantenersi ne tempo e durare anche per l’intera giornata lavorativa che vedeva i residenti impegnati in attività agricole e di pastorizia.

Taverna del Boscaiolo

Al civico 9 di via Bandiera, c’è la Taverna del Boscaiolo, uno dei ristoranti più amati per quanto riguarda la pasta alla norcina e altre pietanze della tradizione gastronomica di Norcia. In attività dal 1970, il locale a conduzione familiare si è trasformato, con il trascorrere del tempo, da osteria tipica a ristorante tradizionale. L’avventura di famiglia è stata avviata da nonna Delma e da nonno Lino, che di professione faceva (appunto) il boscaiolo. Tra le specialità della casa, ci sono le lenticchia di castelluccio alle erbette, i cappellacci alla norcina, gli strangozzi al tartufo, l’agnello scottadito, le salsicce alla brace.

Taverna de’ Massari

In via Meggiana 2, si trova Taverna de’ Massari. Il locale, aperto nel 1989 da Franco Gregori, era originariamente situato all’interno di un edificio trecentesco, annesso all’antico criptoportico romano. Gli interni, caldi e accoglienti, si connotano per la presenza di araldi delle Guite di Norcia dipinti a mano. La struttura, ancora gestita dalla famiglia Gregori, è affidata all’esperienza dello chef Emiliano. In menù, oltre ai piatti tipici della cucina di Norcia come la pasta alla norcina, sono presenti anche circa un’ottantina di etichette di vini pregiati di provenienza ragionale e nazionale.

La Vineria

La Vineria di Maurizio Baldi si trova in via Innocenzo Fiorucci 1. Il ristorante, presso il quale viene riservata sempre un’accoglienza estremamente calorosa e cordiale, è molto apprezzato dagli avventori. In particolare, i clienti lodano la qualità dei prodotti utilizzati per realizzare piatti tipici della tradizione culinaria di Norcia.

Cantina 48

In via Circonvallazione 48, a Norcia, è possibile gustare piatti tipici del posto dal Ristorante Cantina 48. Tra le pietanze più apprezzate da turisti e residenti, oltre alla pasta alla norcina, ci sono la zuppa di lenticchie o di fagioli e cotiche, il tagliere di salumi e formaggi, la frittata al tartufo, la grigliata mista alla Cantina 48 oppure i classici arrosticini abruzzesi di pecora.

Trattoria dei Priori

La Trattoria dei Priori, noto ristorante di cucina tipica di Norcia a conduzione familiare, si trova al civico 23 di via Meggiana. Il locale propone tre differenti menù: a prezzo fisso (minimo 4 persone che comprende gli strangozzi alla norcina) e due diversi percorsi di degustazione al tartufo. Tra le specialità del ristorante, invece, ci sono gli strangozzi al tartufo (o del Priore), le tagliatelle ai funghi porcini e alla norcina, gli agnolotti alla pecorara (con ricotta salata), le tagliatelle al cinghiale, l’agnello a’scottadito, il filetto del Priore, il cuscinetto alla Valnerina, la zuppa di lenticchie e gli immancabili dolci della casa.