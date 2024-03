Dove mangiare libanese a Parigi: i locali migliori

Per chi abita a Parigi e ama questo la cucina libanese oppure ne è incuriosito e vuole provarla, scoprite qui i migliori ristoranti dove assaporarla.

La cucina libanese seppur particolare e diversa dalla nostra, per certi versi è anche simile a quella mediterranea: basti pensare che entrambe utilizzano prodotti semplici, della terra, genuini e ricchi di profumi.

Nonostante questo, conserva le sue particolarità, che la rendono così appetibile, prendendo sempre più piede nelle città: si tratta infatti di una cucina che si basa molto sull’utilizzo delle verdure, dei legumi, impreziositi dall’utilizzo di spezie e da tocchi di piccante.

Il pezzo forte sono sicuramente i mezze, piccoli assaggi, portati tutti insieme al commensale, che permettono di assaporare più pietanze, facendo un vero e proprio viaggio in Libano.

Dove mangiare libanese a Padova

Per chi abita a Parigi e ama questo tipo di cucina oppure ne è incuriosito e vuole provarla, abbiamo quello che fa per voi: vi suggeriamo alcuni posti da provare, dove la cucina libanese si esprime in tutte le sue sfaccettature e delizie soprattutto!

Sama

Un ristorante accogliente, che si trova nell’undicesimo arrondisment, dove l’atmosfera è rilassata e tipica, in grado di trasportarti in un viaggio verso l’Oriente.

Provate i tipici mezze, a base di prodotti di qualità, freschi e originali.

Qasti

Lo chef Alan Geam, originario di Tripoli, porta a Parigi la sua cultura, trasmettendola attraverso piatti che fanno sognare mondi e terre lontane.

La proposta di Qasti si basa sull’incontro tra la cucina stellata e quella di strada tipica del Libano, dando così vita a pietanze originali e ricercate.

Faurn

Alan Geam ripropone la sua cultura in un altro ristorante, dove in questo caso il piatto protagonista è il man’ouché, una galette tradizionale libanese, che somiglia più o meno a una pizza, proposta in una dozzina di ricette diverse.

Naturalmente vi consigliamo di provare questo piatto accompagnandolo agli altri mezze tipici, come hummus, polpettine e insalatine rinfrescanti.

