Roma Nord si distingue per la sua diversità di quartieri e zone, tra cui il Quartiere Flaminio, i Parioli, il Pinciano, Trieste-Salario, Monte Sacro, Monte Mario, il Quartiere della Vittoria e Tor di Quinto. Qui, i punti di interesse non mancano mai: lo Stadio Olimpico per gli appassionati di sport, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e la Galleria Borghese per gli amanti dell’arte, l’Auditorium Parco della Musica per gli amanti della musica e molto altro.

Ma Roma Nord non offre solo cultura e intrattenimento. Con una vasta selezione di ristoranti adatti a ogni palato e preferenza culinaria, questa zona della Capitale è un invito a un viaggio gastronomico indimenticabile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei migliori ristoranti di Roma Nord, guidandovi attraverso un percorso di sapori unici che vi lasceranno senza fiato.

I migliori ristoranti di Roma Nord: la lista

Osteria Flaminio

L’Osteria Flaminio, situata nel cuore del quartiere Flaminio, è molto più di un semplice ristorante. Qui, ogni piatto è un omaggio alla tradizione romana, arricchito da reinterpretazioni creative, pensate per accontentare ogni tipo di palato.

Il menu offre una vasta selezione di specialità tipiche della Capitale e propone deliziosi piatti di carne, pesce e altre prelibatezze della cucina italiana, tutte preparate con maestria e passione.

L’atmosfera interna riflette un’armoniosa fusione di modernità e raffinatezza, che si adatta perfettamente al fascino intramontabile del centro di Roma. Per un’esperienza veramente unica, concedetevi un momento di relax durante le ore tranquille del pomeriggio con un tagliere di prelibatezze e una degustazione dei migliori vini locali.

Che voi scegliate di gustare un pranzo, una cena o un aperitivo, verrete accolti in un ambiente elegante e chic, dove la professionalità, il buon gusto e la qualità dei piatti sono garantiti fin dalle materie prime utilizzate.

Indirizzo: Via Flaminia, 297

I Ruderi

I Ruderi è una pizzeria e bisteccheria situata nella suggestiva zona di Tor di Quinto a pochi passi da Ponte Milvio.

Qui, antipasti primi e secondi di carne e pesce uniscono tradizione e fantasia regalando un’impeccabile esperienza gastronomica. Da I Ruderi potrete deliziarvi con le migliori selezioni di carne e le pizze più gustose, accompagnate da piatti tipici della cucina italiana e mediterranea.

L’ambiente accogliente offre sia un’area all’aperto che un’ampia sala interna, creando un’atmosfera rustica e informale con un tocco di eleganza. Qui si respira un’atmosfera rustica e informale, arricchita da un tocco di eleganza che rende il luogo perfetto per qualsiasi occasione: dalle serate tra amici alle cene romantiche a lume di candela.

Indirizzo: Viale di Tor di Quinto, 171

Trapizzino Ponte Milvio

Trapizzino nasce dall’unione unione di due grandi classici della gastronomia italiana: i tramezzini e la pizza.

Il locale trasforma l’impasto della pizza in una base morbida e gustosa da farcire con sapori autentici e tradizionali. Pur abbracciando un approccio moderno, il locale rimane fedele ai sapori genuini della cucina tradizionale, proponendo combinazioni di gusto familiari e mai scontate. Dalle classiche varianti con pollo alla cacciatora ai più audaci con broccoli, mandorle e pecorino, ogni Trapizzino è un viaggio nel gusto e nella tradizione.

Ma non è tutto: Trapizzino è anche famoso per i suoi supplì, autentici e irresistibili, preparati secondo la migliore tradizione culinaria romana. E per accompagnare queste delizie, il ristorante offre un’ampia selezione di vini, perfetti per esaltare i sapori dei piatti proposti.

Con uno spazio esterno accogliente, Trapizzino vi invita a godervi al meglio ogni morso delle sue prelibatezze nelle giornate di sole.

Indirizzo: Piazzale di Ponte Milvio, 13

Lo’Steria

Lo’Steria, situata a Ponte Milvio, è una trattoria moderna, guidata con passione dai fratelli Ogliotti.

Qui, la semplicità e la genuinità sono i pilastri della filosofia culinaria, insieme all’amore per i tesori del territorio. Ogni giorno il locale prepara piatti che rispettano la stagionalità e la vera essenza della cucina locale.

Per l’antipasto, non potete sbagliare con i fritti; mentre per i primi, potete scegliere tra classici come la carbonara, l’amatriciana o gli spaghetti con broccolo e pecorino. Tra i secondi, spiccano piatti come la coda alla vaccinara, il petto di vitella alla fornara e le polpette. E non dimenticate di assaggiare la cicoria ripassata con guanciale, una vera bontà.

E per accompagnare queste delizie, c’è una carta dei vini eccezionale, che aggiunge un tocco di raffinatezza a ogni esperienza gastronomica.

Indirizzo: Via dei Prati della Farnesina, 61

Aroma Osteria

Pur portando il nome di Osteria, Aroma è molto più di questo: è un ristorante completo, con una vasta gamma di piatti che spaziano dal mare alla terra, con una buona dose di creatività culinaria.

Particolarmente degna di nota è l’attenzione riservata al baccalà, con una sezione dedicata interamente a questo ingrediente di mare nel menu principale.

Tra i primi, spiccano l’amatriciana, le linguine con fave, pecorino e tartare di gamberoni e gli spaghetti con genovese di baccalà e panure al limone.

Per concludere in dolcezza, consigliamo di optare per un buonissimo semifreddo al mascarpone oppure un gustoso tiramisù, rivisitato con i biscotti Gentilini al posto dei savoiardi.

Indirizzo: Via della Farnesina, 91

Opificio Vescovio

Situato nel cuore di Piazza Vescovio, Opificio nasce dalla passione dei suoi proprietari, desiderosi di creare un ambiente accogliente che ricordi casa.

La cucina di Opificio è ricca e variegata, con proposte che vanno dalla carne al pesce. Tra le specialità, spiccano le polpette di bollito di manzo con salsa verde e la tartare di manzo con zabaione salato e tartufo nero. Per quanto riguarda il pesce, non si può non menzionare il cuore di baccalà all’arrabbiata e i tentacoli di polpo.

Il locale è rinomato anche per i suoi generosi e deliziosi aperitivi, che includono cocktail alta qualità e taglieri assortiti, e per la sua hamburgeria, che propone sia panini classici che rivisitati, preparati con maestria e cura dallo chef.

L’atmosfera del locale è accogliente e familiare, offrendo un’esperienza che vi farà sentire come a casa, ma coccolati come nei migliori ristoranti della città

Indirizzo: Piazza Vescovio, 16