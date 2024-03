Napoli, si sa, è una delle mete migliori per tuffarsi in una marea di pietanze squisite: la cucina napoletana infatti, grazie ai suoi ingredienti genuini e alle sue ricette semplici ma sostanziose e gustose.

Pizza, fritti, pasta al pesce, ragù e molto altro ancora, vi rapiranno il cuore ad ogni morso, rendendo ancora più piacevole la vostra visita in questa città unica.

Dove mangiare la pizza fritta a Napoli: i posti migliori

La pizza, tuttavia, è la regina indiscussa quando si parla di cucina napoletana: è nata proprio qui, in onore della Regina Margherita, caratterizzata da un’impasto soffice, da un sugo saporito e dal profumo del basilico fresco.

Ormai è un piatto che viene declinato in mille modi, persino dolce con l’aggiunta della Nutella!

Una delle varianti che a Napoli va maggiormente e che è d’obbligo assaggiare, è la pizza fritta: scopriamo i posti migliori dove assaporarla.

Friggitoria Vomero

La famiglia Acunzo frigge dal 1938 per napoletani e turisti, proponendo specialità della cucina napoletana: provate le loro fragranti crocchè di patate, gli stick di polenta, verdurine e pesce, vi lascerà tutto d’incanto. Ma non dimenticatevi di prendere assolutamente la protagonista indiscussa, la pizza fritta! Ripiena di verdure, carne o classica al pomodoro, è sempre sublime.

Antica friggitoria La Masardona

La Masardona è proprio una garanzia, rinomata in tutta Napoli dove ha aperto diversi locali. Chi la conduce è la famiglia Piccirillo, attenta alla qualità dei prodotti e abilissima nell’arte del friggere: no fritture pesanti, ma delicate e gustose.

Pizzeria de’ Figliole

Tre sorelle portano avanti con amore e dolcezza la tradizione di questo locale, proponendo pizze fritte dai mille ripieni, in grado di accontentare davvero tutti i gusti!

I prezzi sono davvero ottimi, contando che le porzioni non vanno di certo al risparmio!

Concettina ai Tre Santi

Nel quartiere Sanità c’è la friggitoria Concettina ai Tre Santi, che riesce a unire armoniosamente la tradizione con la novità e la ricerca.

Anche in questo caso, la frittura è un’arte, che non deve appesantire per quanto possibile, portando dritti dritti in paradiso!