Immergersi nella cucina pugliese significa lasciarsi avvolgere da un’atmosfera accogliente, dove ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione per il buon cibo. Con le sue radici saldamente ancorate alla terra e al mare, questa cucina si distingue come una vera e propria sinfonia di sapori, aromi e colori che incarnano l’autenticità e la generosità del popolo pugliese.

La Puglia è riuscita a raggiungere anche il cuore di Milano, portando con sé non solo i suoi piatti caratteristici, ma anche l’atmosfera e l’ospitalità tipica delle tavole pugliesi. In mezzo al caos e alla frenesia della città meneghina, è possibile viaggiare con il gusto e ritrovare un piccolo angolo di autenticità meridionale.

Scopriamo insieme dove gustare i migliori piatti della tradizione pugliese tra le vie di Milano.

I migliori locali e ristoranti dove mangiare pugliese a Milano

Osteria la Giara

In zona Loreto, puoi trovare l’Osteria La Giara, un piccolo angolo dall’atmosfera rustica e dall’accoglienza familiare.

Il locale, dal 1969, propone un’ampia selezione di piatti della tradizione pugliese, che spaziano dagli antipasti fino ai dolci. Come primi, consigliamo di provare le tradizionali orecchiette con cime di rapa, la pasta e fagioli oppure l’iconica zuppa ubriaca, con cereali e legumi cotta nel Negramaro. Per i secondi, non potete sbagliare con le bracioline di manzo al sugo barese e la scamorza alla brace. Da non perdere anche il tiramisù con l’amaro pugliese San Marzano.

L’ambiente caldo e ospitale vi farà sentire a casa!

Indirizzo: viale Monza, 10

Fratelli Torcinelli

Situata nei pressi di Porta Romana, la Trattoria Fratelli Torcinelli rappresenta un autentico ritrovo per gli amanti del buon cibo. Qui, potrete godere di una cena informale, scegliendo tra i tavolini interni o il piccolo dehor esterno, e deliziare il vostro palato con piatti tradizionali, contorni e specialità del giorno rigorosamente pugliesi.

Il locale offre una vasta selezione di specialità, dalle bombette ai torcinelli, fino alla salsiccia zampina, anche nella formula grigliata mista, che vi permetterà di assaporare un po’ di tutto. Oltre alle carni, potrete deliziare il palato con eccellenze della cucina pugliese, come la la focaccia barese, le orecchiette, la pitta di patate e una varietà di piatti di verdure sempre fresche.

Gli ingredienti di alta qualità e il personale gentile vi regaleranno un’esperienza culinaria che vi lascerà il desiderio di tornare ancora!

Indirizzo: via Lodovico Muratori, 6

La Massaria

La Massaria è un ristorante 100% made in Puglia, che ricorda le atmosfere tipiche delle Masserie pugliesi. Il locale offre i piatti della tradizione, cucinati con le migliori materie prime della Puglia e arricchiti con un tocco di innovazione.

La Massaria propone due tipologie di menu, ” i classici ” e i “one shot”. Tra i classici potete trovare i taglieri di salumi e formaggi, le fave e le cicorie, le orecchiette, le polpette della nonna e le bombette con patate. Le specialità “one shot”, invece, includono primi piatti con formati tipici e condimenti sfiziosi e secondi di carne o di pesce. Da non perdere anche l’aperitivo in cassetta, tante piccole terrine ricche di sfiziosità pugliesi.

Inoltre, il locale organizza diversi eventi a tema cibo e Puglia, dalle degustazioni di olio alla pizzica. Vi lasceranno senza fiato!

Indirizzo: via Antonio Fogazzaro, 11

My Puglia

In zona Farini, troviamo My Puglia, ristorante, pizzeria e pucceria dal fascino rustico.

Il locale, oltre ai prodotti della tradizione, offre una vasta selezione di piatti privi di carne e pesce. Tra gli antipasti, consigliamo di lasciarvi tentare dalla ricca scelta di sottoli, come pomodori secchi, lampascioni e peperoncini ripieni, dal tris di latticini o dalla frisella con pomodorini e ricotta. Tra i primi piatti, accanto a riso, patate e cozze, potrete gustare vari formati di pasta pugliese abbinati a pomodori e cacioricotta, ragù di carne o le immancabili cime di rapa.

Non mancano poi secondi piatti a base di carne e pesce, pizze e pucce con farciture variegate, per tutti i gusti. Tutte da provare!

Indirizzo: via Arnaldo da Brescia, 1

Sciura Maria

Infine, da Sciura Maria puoi gustare gli inimitabili panzerotti pugliesi. Gestito da una famiglia originaria di Massafra, il locale offre una vasta selezione di panzerotti fritti al momento, farciti con diversi ingredienti.

Qui, puoi trovare i classici panzerotti con mozzarella e pomodoro, oppure puoi lasciarti sorprendere da quelli più creativi, come L’Amatrice, con pomodoro, mozzarella pancetta affumicata, pecorino e pepe, oppure lo Zola e Salsiccia, con pomodoro, mozzarella, salsiccia di suino e gorgonzola. Ma Sciura Maria non si limita solo ai panzerotti: le pucce e le focacce, sempre dall’aspetto invitante, sono altre specialità del locale.

Sciura Maria è molto più di un semplice punto di ristoro: è un’autentica esperienza culinaria pugliese da vivere e gustare pienamente!

Indirizzo: viale Monza, 256 – via Cenisio, 36