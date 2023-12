I migliori caffè di Vienna in cui mangiare la Sacher: la top five

Ecco una lista dei migliori ristoranti in cui gustare la Sacher a Vienna. Cinque proposte per mangiare il dolce tipico.

Dove andare a mangiare la Sacher a Vienna? Tra le visite agli sfarzosi palazzi imperiali e ai musei dalle incredibili collezioni, non può mancare una sosta nei caffè viennesi per gustare il tipico dolce diventato famoso in tutto il mondo. Ecco, quindi, alcuni dei migliori locali in cui recarsi per vivere una autentica esperienza viennese.

Dove mangiare la Sacher a Vienna

Café Sacher

Al civico 4 di Philharmoniker Str., di fronte al Teatro dell’Opera, si trova Café Sacher. Il locale dagli interni sfarzosi è molto amato dai turisti come testimoniano le lunghe file che ogni giorno si formano all’ingresso. Secondo la tradizione, la prima torta Sacher è nata nel 1832 quando l’apprendista pasticciere appena 16enne Franz Sacher ha dovuto improvvisare un dolce per gli ospiti del principe Klemens von Metternich. L’eredità di Franz è stata raccolta dal figlio Eduard che, nel 1876, ha fondato l’hotel Sacher, al cui interno si trova il caffè. Qui è possibile assaporare la torta che si vanta del titolo di “Original Sachertorte”.

Café Demel

Nelle vicinanze del museo dedicato alla principessa Sissi, nel complesso imperiale Hofburg, si trova il Café Demel. Il locale, al 14 di Kohlmarkt, è facilmente riconoscibile dalla lussuosa vetrina ricca di torte raffinatamente decorate che sono state protagoniste di una lunga battaglia legale contro il Café Sacher. Negli anni ’30 del secolo scorso, infatti, l’hotel Sacher era andato in bancarotta ed Eduard, nipote dell’inventore della Sacher, aveva dovuto trovare lavoro altrove, entrando a far parte dello storico caffè fondato alla fine del Settecento. Il ragazzo aveva portato con sé la ricetta del dolce e aveva acconsentito a concedere a Demel i diritti di distribuzione. Poco dopo, i nuovi proprietari dell’hotel Sacher hanno dato inizio a una dura battaglia legale per riappropriarsi del marchio e del titolo. Il contenzioso è giunto a compimento soltanto nel 1963 quando un accordo ha stabilito che all’hotel spettasse il diritto di usare il titolo “Original Sachertorte” mentre Demel poteva decorare la torta con un sigillo triangolare e la scritta “Eduard-Sacher-Torte”.

Café Central

Il Café Central, al 14 di Herrengasse, ha soffitti a volta, pavimenti in legno e colonne di marmo e sorge all’interno di un palazzo dall’architettura veneziana del Trecento. Presso il locale, si possono gustare profumati caffè e la Sacher che non ha nulla da invidiare ai locali storici che servono la torta. Il caffè è stato fondato nel 1876 ed è stato frequentato da personaggi come Sigmund Freud, Leon Trotksy, Arthur Schnitzler e molti altri tra artisti, filosofi e poeti.

Café Sperl

Al civico 11 di Gumperdorfer Str., c’è il Cafè Sperl. Fermarsi presso il caffè, tra i suoi tavoli da biliardo e i giornali provenienti da tutto il mondo, porta i clienti a fare un salto nel passato. Oltre alla gustosa Sacher, si possono assaporare altre specialità come la Sperltorte con un cuore di mandorle, vaniglia, cannella e ricoperta da glassa al cioccolato al latte.

Gernstner K.u.K.

Accanto al teatro dell’Opera, al 51 di Kärntner Str., si articolano i tre piani di prelibatezze del Gernstner K.u.K., noto per essere stato per anni la pasticceria ufficiale della casa imperiale. La sigla “K.u.K.”, infatti, sta per Kaiserlich und Königlich ossia “imperiale e regio”. Oltre alla Sacher, chi si ferma al caffè deve assolutamente provare la selezione di petit four, praline e la Sisi Torte a base di cioccolato, marmellata di ribes e cassis, dedicata alla nota imperatrice.