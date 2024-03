Marrakech è una delle mete più amate, per via delle sua cultura così affascinante e intrigante, che si manifesta in una città fatta di armoniosi contrasti tra tradizione e antichità.

Marrakech la si può scoprire e conoscere in maniera ancora più approfondita, attraverso i suoi sapori e i suoi profumi: una cucina ricca di tradizione, di gusti decisi e molto profumati, che derivano da ingredienti semplici e genuini.

I migliori ristoranti di Marrakech

Se vi trovate in questa splendida città, vi interesserà sicuramente sapere dove mangiare le migliori pietanze locali, in posti con viste mozzafiato e atmosfera affascinanti. Scopriamo i ristoranti migliori!

La Trattoria

Si tratta di un ristorante che propone una cucina italiana, quindi se sentite la mancanza dei nostri piatti questo è il posto perfetto per voi.

E’ un ristorante molto gettonato soprattutto per via della location: infatti il locale si trova all’interno di un’antica villa in stile Art Deco, che presenta al centro una piscina, dove tutt’attorno sono disposti i tavoli per mangiare.

La cena è il momento migliore, per via dell’atmosfera soffusa e sensuale che questo luogo assume, grazie alla presenza di lucine calde e avvolgenti.

Caffè Babouche

I migliori piatti marocchini si mangiano qui: nel cuore della Medina si trova questo locale amichevole e accogliente dove il personale vi farà sentire certamente a casa.

Nel caso aveste voglia di sapori più internazionali e meno particolari, nel menù troverete anche hamburger e pizze.

La Cantine des Gazelles

Direttamente nel souk della città, si trova Cantine des Gazelles, un ristorante che propone specialità marocchine, dove riuscirete a entrare in contatto in maniera autentica con la tradizione.

Assaggiate kefta, pastela, cous cous, tajine e molto altro, per un viaggio culinario senza precedenti!

Le Salama

Oltre a cibo di ottima qualità, che segue ricette tradizionali e anche più ricercate, qui potrete godere di una serata a 360 gradi: infatti intratterranno la vostra cena ballerine del ventre e musica dal vivo, capaci di creare così un’atmosfera unica, rilassata e sensuale.

La location è immersa tra piante e un’architettura molto estetica, perfetta per scattare foto memorabili!

LEGGI ANCHE:

I migliori ristoranti thailandesi a Roma