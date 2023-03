Descrizione

Friabili, gustosi e fragranti: i taralli al vino bianco sono una delle specialità più amate della cucina pugliese. Si possono gustare in qualcunque momento della giornata: come snack a merenda, come sostituto del pane durante i pasti principali o come finger food rustico per l’aperitivo da abbinare a un classico tagliere di salumi e formaggi o da gustare con dell’hummus di ceci. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare passo dopo passo gli originali taralli pugliesi bolliti e dorati al forno.