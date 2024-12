Scopri come preparare un piatto vegetariano raffinato e gustoso.

Introduzione ai fagottini di verza

I fagottini di verza ripieni di porri e patate su crema al gorgonzola rappresentano un piatto versatile e raffinato, ideale sia come antipasto che come secondo piatto vegetariano. Questa ricetta, ispirata ai consigli dello chef Davide Oldani, unisce sapori semplici e genuini, creando un’esperienza culinaria unica. La combinazione di verza, porri e patate, arricchita da una cremosa salsa al gorgonzola, rende questo piatto perfetto per ogni occasione, dalle cene informali alle occasioni speciali.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i fagottini, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

400 g di verza

200 g di patate

100 g di porri

50 g di gorgonzola

Olio d’oliva

Sale e pepe

Un rametto di rosmarino

Un cachi maturo

Inizia pelando le patate e tagliandole a tocchi. Disponile su una placca da forno con carta da forno, condisci con olio e sale, e inforna a 180 °C per circa 50 minuti, insieme a un rametto di rosmarino. Nel frattempo, recupera le foglie più esterne della verza, tagliale a pezzettini e sbollentale in acqua salata per pochi minuti. Una volta pronte, scolale e mettile da parte.

Assemblaggio e cottura dei fagottini

In una padella, rosola il porro tagliato a rondelle con la verza e le patate cotte, sfumando con un po’ di vino bianco. Lascia stufare fino a ottenere un composto omogeneo. Prendi le foglie di verza sbollentate e disponi al centro di ciascuna un quarto del ripieno, aggiungendo anche una falda di cachi. Richiudi le foglie a fagottino e sistemale su una teglia da forno, spennellandole con un po’ d’olio. Cuoci in forno a 180 °C per 10 minuti.

Preparazione della crema al gorgonzola

Mentre i fagottini cuociono, prepara la crema al gorgonzola. Sciogli 100 g di gorgonzola in un pentolino con un po’ di latte, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Servi i fagottini caldi su un letto di crema al gorgonzola, guarnendo con ciuffetti di gorgonzola e gherigli di noce spezzettati per un tocco croccante. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per stupire i tuoi ospiti.