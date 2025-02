Un servizio unico per i dipendenti

Ogni mattina, gli 80 dipendenti di Fedabo, una società benefit situata a Darfo Boario Terme, portano le loro ceste di indumenti da stirare. Questo servizio, attivo dal 2022, è stato creato per alleggerire il carico di lavoro domestico, consentendo ai collaboratori di dedicare il tempo risparmiato ad attività più piacevoli, come gli hobby. La stireria aziendale è un esempio di come Fedabo si prenda cura dei propri dipendenti e delle loro famiglie, offrendo un servizio che viene utilizzato da circa il 40% del personale, in particolare da coloro che hanno figli.

Un ambiente di lavoro sereno e flessibile

La filosofia di Fedabo si basa sul benessere dei dipendenti. Oltre alla stireria, l’azienda promuove pratiche che favoriscono un ambiente di lavoro sereno e piacevole. Tra i vari benefit, spiccano lo smart working illimitato e la possibilità di uscire prima il venerdì. Inoltre, i dipendenti possono godere di frutta fresca e bevande gratuite, mentre l’assenza di un cartellino da timbrare rappresenta un passo verso un modello di lavoro più moderno e flessibile.

Iniziative per il benessere psicologico e fisico

Fedabo non si limita a offrire servizi pratici, ma si impegna anche nel benessere psicologico dei propri collaboratori. L’azienda offre tre sedute gratuite con uno specialista per supportare la salute mentale. Inoltre, è stato introdotto un corso di yoga settimanale, utile per rilassarsi e migliorare la postura, particolarmente importante per chi lavora in ufficio. La “sala del pensiero” è un altro spazio dedicato al benessere, progettato per permettere ai dipendenti di staccare la mente e ricaricare le energie.

Attenzione alla comunità e all’ambiente

Fedabo non si concentra solo sul benessere dei dipendenti, ma si impegna anche nella responsabilità sociale. Per ogni nuovo cliente o servizio, l’azienda pianta un albero autoctono o riqualifica un’area verde lungo il fiume Oglio. Questo progetto, avviato nel 2023, mira a valorizzare non solo l’ecosistema fluviale, ma anche i boschi della Valle Camonica. La certificazione come società benefit rappresenta un passo importante per Fedabo, che desidera rendere pubbliche le proprie azioni in favore della sostenibilità e del territorio.

Un modello da seguire nel mercato del lavoro

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, Fedabo si distingue per l’attenzione verso i propri dipendenti e per l’implementazione di pratiche innovative. L’azienda non solo attrae giovani talenti, ma favorisce anche la soddisfazione e la fidelizzazione del personale esperto. I benefit come l’assistenza sanitaria, i bonus specifici e i programmi di benessere mentale possono fare la differenza, rendendo Fedabo un esempio da seguire per altre aziende.