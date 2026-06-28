Festival Baby Voice e Sanremo Rock&Trend: Beppe Carletti protagonista a Castel San Pietro Terme

Castel San Pietro Terme ospiterà i festival Baby Voice e Sanremo Rock&Trend con Beppe Carletti, Magenta#9 e altri artisti. Scopri date, programma e come partecipare.

Castel San Pietro Terme si appresta a vivere due giorni intensi di musica e talento emergente. Dal 7 al 8 luglio 2026 la cittadina bolognese ospiterà due importanti manifestazioni musicali: il Festival Baby Voice e il Sanremo Rock&Trend. Tra gli ospiti più attesi, Beppe Carletti storico tastierista e fondatore dei Nomadi che salirà sul palco l’8 luglio per una serata indimenticabile.

L’evento, organizzato da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme rappresenta un’importante vetrina per i giovani talenti musicali. La serata finale dell’8 luglio sarà aperta al pubblico con ingresso a pagamento, al costo di € 7,50.

Il programma dei due giorni di musica

Il programma si aprirà il 7 luglio 2026 con i casting ufficiali presso il Teatro Cassero dalle ore 15:30 alle 18:00. Il giorno successivo, l’8 luglio, si terrà la finale del Festival Baby Voice e una grande serata spettacolo presso il Teatro Arena con inizio alle ore 18:00 e conclusione a mezzanotte.

Oltre a Beppe Carletti, sul palco si esibiranno anche Magenta#9GuglielmoNicola Ferrari e Capabrò. La serata sarà un’occasione unica per vivere un incontro tra generazioni e scoprire nuovi talenti.

Festival Baby Voice: promozione di giovani talenti

Il Festival Baby Voice giunto alla sua 14ª edizione è un concorso dedicato a cantanti solisti e musicisti solisti. L’obiettivo è promuovere e valorizzare i giovani artisti, offrendo loro un’importante occasione di crescita e visibilità nel panorama musicale.

Il vincitore del festival riceverà una targa/coppa e avrà l’opportunità di partecipare come ospite a prestigiosi appuntamenti musicali, tra cui la finale di Sanremo Rock & Trend presso il Teatro Ariston di Sanremo il 12 settembre 2026 e la finale di Una Voce per l’Europa a Ferrara il 5 settembre 2026.

Sanremo Rock&Trend: una vetrina per artisti emergenti

Anche il Sanremo Rock&Trend giunto alla sua 39ª edizione conferma il suo ruolo di importante vetrina nazionale per artisti e band emergenti. Il vincitore della tappa di Castel San Pietro Terme accederà direttamente alla finale nazionale che si terrà il 12 settembre 2026 presso il prestigioso Teatro Ariston di Sanremo.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per i giovani musicisti di farsi conoscere e di confrontarsi con artisti di fama nazionale. La serata dell’8 luglio promette di essere un momento di grande emozione e spettacolo, con un programma ricco di sorprese e performance di alto livello.

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, è possibile visitare il sito . Per ulteriori dettagli, si possono consultare i siti e .