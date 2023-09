Quanto durano in frigo i fiori di zucca: consigli e accorgimenti

Come conservare i fiori di zucca in frigo e quanti giorni durano? Consigli, accorgimenti e tempistiche da rispettare per una corretta conservazione.

Con i fiori di zucca è possibile preparare tantissimi piatti diversi. Sono deliziosi non solo fritti o gratinati al forno, ma anche ripieni o trasformati in una croccante schiacciata, in una frittata o in un raffinato risotto. I fiori di zucca sono indubbiamente una delle delizie stagionali più amate della primavera e dell’estate, ma occorre fare attenzione a come li si conserva, in quanto sono estremamente delicati. L’ideale sarebbe consumarli in giornata, ma se ciò non fosse possibile, rispettando qualche piccolo accorgimento è possibile riporli in frigo e preservarne la freschezza per alcuni giorni. Vediamo subito come fare per conservare i fiori di zucca e quanto tempo durano al massimo.

Come conservare i fiori di zucca in frigo

I fiori di zucca, appena raccolti o acquistati, si conservano in frigorifero per un breve periodo di tempo, in quanto tendono ad appassire velocemente.

Per poterli conservare occorre asciugarli delicatamente, nel caso siano umidi, e riporli all’interno di un contenitore a chiusura ermetica coperto sul fondo con della carta assorbente.

Potete anche riporli sopra un piatto o un vassoio e coprirli con della pellicola trasparente. Ricordate di consumarli entro 1-2 giorni e prima di cucinarli controllate l’aspetto, l’odore e la loro consistenza per accertarvi che siano ancora buoni.