Focaccia ripiena in padella: ricetta rustica, veloce e saporita

Descrizione

La focaccia ripiena in padella con prosciutto cotto e scamorza è una squisita ricetta rustica, ideale da servire come finger food o veloce piatto unico. Grazie all’impasto istantaneo senza lievito di birra, potrete preparare questa soffice e invitante focaccia anche all’ultimo minuto, in vista di un aperitivo o di una cena con amici.