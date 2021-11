Descrizione

I tortini di indivia a uova sono delle gustose frittatine monoporzione ideali da servire calde o fredde a mille occasioni: come antipasto o finger food, come spuntino di metà mattina o veloce piatto unico da gustare a pranzo fuori casa. Pratici, sfiziosi e ricchi di gusto: scoprite come prepararli in pochi minuti seguendo le nostre indicazioni.