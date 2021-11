Descrizione

La focaccia sfogliata al kefir è una ricetta rustica ideale da servire come sostituto del pane o come snack sfizioso da gustare con salumi, formaggi o creme spalmabili dolci. Il suo punto forte è la sua semplicità, che la rende versatile e facilmente abbinabile a qualsiasi pietanza. Croccante, dorata e ricca di gusto: scoprite come prepararla in pochi minuti senza lievitazione.