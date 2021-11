Descrizione

In inverno le migliori torte profumano di agrumi: soffici, aromatiche e invitanti, ideali da gustare a colazione con un tè caldo, a merenda o come dessert nelle occasioni speciali. La torta rovesciata ai mandarni è una di queste: un dolce senza lattosio ideale da gustare al mattino o la sera come comfort food, semplicissimo da preparare e irresistibilmente raffinato.