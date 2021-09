Descrizione

La focaccia con pomodorini e olive senza lievitazione è una ricetta semplicissima e veloce da preparare, ideale da servire come antipasto o stuzzichino per l’aperitivo. Se pranzate spesso fuori casa potete prepararla la sera precedente: è deliziosa anche se gustata fredda, specialmente in alternativa al pane per accompagnare un’insalata o un secondo.