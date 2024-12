Un Natale da sogno a Forlì

Con l’arrivo delle festività natalizie, Forlì si trasforma in un luogo magico grazie a “Forlì che Brilla”, una rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con Free Event. Questo evento annuale anima la città con un ricco programma di iniziative che promettono di incantare residenti e visitatori. Quest’anno, l’evento è ispirato al fantastico mondo del film La Fabbrica di Cioccolato, con spettacolari show di videomapping che illuminano i principali palazzi e monumenti della città.

La dolce inaugurazione con Ernst Knam

A rendere ancora più dolce l’inaugurazione è la presenza dello chef e Maître Chocolatier Ernst Knam, noto come il Re del Cioccolato. Knam firma la grande torta inaugurale, un capolavoro ispirato al magico universo di Willy Wonka, che promette di stupire grandi e piccoli. Questo evento segna l’inizio di un Natale ricco di emozioni e sorprese, dove il cioccolato diventa protagonista di un’esperienza sensoriale unica.

Attrazioni natalizie imperdibili

Fino al 6 gennaio, Forlì ospiterà attrazioni straordinarie come una pista di pattinaggio ellittica tra le più grandi d’Italia, una giostrina, le tradizionali casette natalizie e il suggestivo “Magico Borgo di Natale”. Questo spazio è dedicato alla creatività, alla musica e all’intrattenimento, offrendo momenti di svago per tutti. In Piazzetta della Misura, la Green House offrirà attività ludiche per i più piccoli, mentre la Music Edition porterà note festose in tutta la città, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Un Natale che unisce tradizione e modernità

“Forlì che Brilla” regala un Natale che unisce tradizione e modernità, creando un’atmosfera onirica e conviviale, perfetta per condividere momenti di gioia con amici e familiari. L’evento rappresenta un’opportunità unica per vivere la magia delle festività in un contesto ricco di storia e cultura. La città si illumina di colori e suoni, trasformando ogni angolo in un’esperienza indimenticabile, dove il calore delle feste incontra il sogno e la magia.