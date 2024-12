I risultati sorprendenti della classifica Deliveroo

Ogni anno, la piattaforma di delivery Deliveroo pubblica la sua classifica dei cibi più ordinati, offrendo uno spaccato interessante sulle abitudini alimentari globali. Nel 2023, la sorpresa è stata l’assenza della pizza, tradizionalmente considerata uno dei piatti più amati al mondo. Al suo posto, il primo posto è stato conquistato da una tavoletta di cioccolato, un chiaro segnale dell’influenza crescente dei social media e delle tendenze virali nel settore alimentare.

Il fenomeno del cioccolato virale

La tavoletta di cioccolato che ha trionfato nella classifica è stata creata da Fix Dessert Chocolatier, un marchio che ha saputo sfruttare al meglio il potere dei social. Le loro creazioni, definite “virali”, hanno catturato l’attenzione degli utenti, portando a un successo senza precedenti. Tra le specialità offerte, spicca la tavoletta “Cannot Get Knafeh of It”, che combina ingredienti tradizionali con un tocco innovativo, come la pasta kataifi e il pistacchio.

Le tendenze alimentari emergenti

La classifica di quest’anno non solo mette in luce i cibi più ordinati, ma evidenzia anche come le tendenze alimentari stiano cambiando. Ad esempio, il Poké House di Milano si è piazzato al terzo posto, dimostrando la crescente popolarità del poké, un piatto hawaiano che sta conquistando il palato degli italiani. Questo è un chiaro esempio di come le cucine etniche stiano guadagnando terreno nel mercato alimentare globale.

Il ruolo dei social media nelle scelte alimentari

Deliveroo ha rivelato che i cibi virali rappresentano ormai il 40% del mercato, un dato che sottolinea l’importanza dei social media nel plasmare le preferenze alimentari. I successi di Fix Dessert Chocolatier, che ha accumulato oltre 90 milioni di visualizzazioni su TikTok, dimostrano come una strategia di marketing efficace possa trasformare un prodotto in un fenomeno globale. Questo trend è particolarmente evidente tra i giovani, che sono sempre più influenzati dalle tendenze online.

Tradizione vs innovazione

Nonostante l’ascesa dei cibi virali, le tradizioni alimentari continuano a resistere. Secondo i dati, il 30% degli ordini globali proviene da piatti tradizionali, evidenziando un equilibrio tra innovazione e rispetto per le radici culinarie. Piatti come la zuppa di noodle di TamJai Yunnan Mixian a Hong Kong e le “Saucisse au Couteau purée” di Bouillon Service a Parigi dimostrano che, anche in un’epoca di cambiamenti rapidi, la tradizione ha ancora un posto importante nel cuore dei consumatori.