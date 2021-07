Descrizione

Lo stracchino vegan è un preparato a base di latte e yogurt di soia, molto simile come sapore e consistenza all’originale formaggio cremoso. Questa ricetta è semplicissima da preparare, senza lattosio e senza glutine: indicata per chi segue una dieta vegana, per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari, ma anche per chi ama assaggiare cibi nuovi. Provatelo con il pane, dei crostini o come condimento per la pasta o il riso.