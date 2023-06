Descrizione

I friggitelli in padella con pomodorini e cipolla sono un contorno sfizioso e colorato, ideale da portare in tavola in estate. I protagonisti di questa ricetta sono i peperoni verdi lunghi e sottili, conosciuti come friggitelli o peperoni friarielli, che vengono saltati in padella con dei pomodorini ciliegino e della cipolla. Potete servirli sia come gustoso contorno, sia come antipasto con delle bruschette di pane, ma non solo: potete utilizzare questo delizioso mix di verdure per condire una pasta fredda o un’insalata di riso. Scoprite subito come prepararli in pochi e semplici passaggi.