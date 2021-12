Frittata alla pizzaiola: ricetta veloce, sfiziosa e ricca di gusto

Descrizione

La frittata alla pizzaiola è una ricetta veloce e ricca di gusto, ideale da portare in tavola quando si desidera qualcosa di sfizioso e originale. La classica frittata cotta al forno, insaporita con parmigiano e condita con pomodoro, mozzarella e basilico: una vera delizia per grandi e piccini, ideale da gustare calda come secondo piatto.