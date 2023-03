Descrizione

A chi non piacciono i pancake? Soffici, gustosi e invitanti: sono la scelta ideale per una colazione golosa o una merenda sfiziosa, da soli o in compagnia. Il bello dei pancake è che possono essere preparati in tantissimi modi diversi, così che ognuno può facilmente trovare la versione che più di avvicina ai propri gusti e alle proprie esigenze alimentari. Oggi vi proponiamo dei pancake semplicissimi e golosi, preparati con farina di avena e albumi, senza l’aggiunta di latte e burro. Questi pancake proteici di avena e albumi sono leggerissimi, contengono pochi grassi e poco zucchero, per cui potete guarnirli a piacere come più vi piace, aggiungendo del burro di mandorle o arachidi, sciroppo d’acero, miele, frutta o marmellata.