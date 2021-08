Un gusto fresco perfetto per la bella stagione, così il pasticcio di piselli, prosciutto e menta vi conquisterà.

La ricetta rustica e saporita della torta con purè di patate, arricchita con cipolla e pancetta: ottima da proporre come antipasto o piatto unico.

La ricetta facile e veloce dell’anguria marinata con aceto di mele ed erbe aromatiche, ideale da servire come antipasto o contorno in insalata.

Come preparare i croccanti e sfiziosi cantucci salati vegani con mandorle e olive nere: ideali da servire come aperitivo o gustare come snack.