Descrizione

La frittata di zucchine con solo l’albume è un’alternativa leggera ma non meno gustosa alla classica frittata, altrettanto semplice da cucinare, sfiziosa e adatta a un pranzo o una cena veloce in famiglia. Potete preparare questa deliziosa frittata vegetariana quando vi avanzano degli albumi (magari dopo aver realizzata la crema pasticcera o gli spaghetti alla carbonara), così da evitare sprechi e approfittarne per portare in tavola un piatto sano e leggero.