Fondato a Bergamo nel 1966 da Vittorio Cerea, il ristorante Da Vittorio ha all’attivo più di 50 anni di esperienza e racconta una storia fatta di legami famigliari forti e una forte devozione alla cucina italiana, portata avanti nel rispetto della tradizione, della creatività e della passione per l’innovazione.

Primo in Italia a potersi fregiare di aver ottenuto 3 stelle Michelin, Da Vittorio è molto più che un ristorante: è un marchio d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale, che comprende la Cantina, il bar pasticceria Cavour 1880, il servizio Take Away e l’Hotel.

Dove si trova

Dal centro di Bergamo a Brusaporto: da circa 10 anni Da Vittorio ha trasferito la sua sede principale in una location elegante ed esclusiva, lontano dalla frenesia dell’ambiente cittadino ma a pochi passi dalla città.

La struttura è immersa nel verde della campagna: 10 ettari di terreno, che includono un campo da calcetto, un campo da tennis, due laghetti, un punto di ricarica per le auto elettriche e un eliporto.

Menù

Alcuni piatti hanno reso celebre il ristorante: tra questi i paccheri al sugo di pomodoro e la cotoletta da 2,5 kg rinominata orecchia di elefante, fino al 2019 presente in menù e ora disponibile solo su prenotazione.

Nel suo menù Da Vittorio propone una ricercata selezione di piatti che i fratelli Cerea rinnovano periodicamente in base alla stagionalità degli ingredienti e alla disponibilità dei prodotti sul mercato.

Da Vittorio propone quattro menù degustazione, le cui portate vengono servite in condivisione con tutto il tavolo: Gli esordi di papà Vittorio, Dalla nostra campagna, Carta Bianca e Nella tradizione di Vittorio. Il prezzo di una cena optando per il menù degustazione parte da 200 euro, coperto e bevande escluse.

In alternativa, è possibile ordinare alla carta.

Antipasti:

Crudo “D’Amare”, pesci e crostacei

Insalata di aragosta, mela verde e cavolo rapa

Uovo all’uovo

Tomato-Tomato

Primi Piatti:

Raviolo cacio e pepe, stracciatella di bufala

Risotto con pesto gentile, gambero, emulsione di pomodoro

Risotto mantecato al pane, pomodoro e Patanegra

Spaghetti aio, ojo, seppie e piselli

Secondi Piatti:

La gallinella di mare “indecisa”

Moro antartico in verde

Agnello arrosto, emulsione di aglio e lattuga

Guanciale sui carboni con radici estive

Crema di ortiche, patate e formaggio di capra

Dolci:

Green Bergamo : cremosi di piselli e vaniglia con gelato menta-pisello e croccante al miele

: cremosi di piselli e vaniglia con gelato menta-pisello e croccante al miele Finta mozzarella : pellicola di latte con spuma allo yogurt, gelato al mascarpone, lampone croccante e pomodorini confit all’arancio

: pellicola di latte con spuma allo yogurt, gelato al mascarpone, lampone croccante e pomodorini confit all’arancio Fuori dalla nebbia : crema montata alla noce pecan con sorbetto al bergamotto e gel al mirtillo

: crema montata alla noce pecan con sorbetto al bergamotto e gel al mirtillo Passeggiata nel bosco : leggera meringa, coulis di frutti di bosco, composta di limoni, panna alla verbena fragoline di bosco e sorbetto fragole e champagne

: leggera meringa, coulis di frutti di bosco, composta di limoni, panna alla verbena fragoline di bosco e sorbetto fragole e champagne Ammazza caffè : caramello e caffè con gel alla sambuca, massa di cacao cristallizzata, neve allo yogurt e cialde al lievito

: caramello e caffè con gel alla sambuca, massa di cacao cristallizzata, neve allo yogurt e cialde al lievito Gelati e sorbetti

Piccole dolcezze

Ospiti famosi e come prenotare

Nel corso dei suoi 56 anni di attività, il ristorante Da Vittorio ha ospitato innumerevoli personaggi famosi, tra cui il presidente dell’Inter Steven Zhang, Chiara Ferragni e Fedez, Elena Santarelli, Dua Lipa, Ornella Vanoni, Federica Panicucci e Paola Turani, la quale ha affidato al ristorante il catering delle sue nozze con Riccardo Serpellini.

E’ possibile prenotare un pranzo o una cena telefonicamente (+39 035.681024), tramite email ([email protected]), oppure online sul sito ufficiale La Guida Michelin.