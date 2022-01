Descrizione

I muffin di albumi sono dei leggerissimi, soffici e gustosi tortini salati di verdure e formaggio, che potete preparare in pochi minuti in vista di una cena o un aperitivo in compagnia. Sono ottimi da gustare anche come snack tra un pasto e l’altro, pratici per un veloce pasto fuori casa e facilmente personalizzabili con l’aggiunta di altri ingredienti.