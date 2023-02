Descrizione

La cicerchiata è un tradizionale dolce di Carnevale che viene preparato in Abruzzo, in Molise e nelle Marche. Si tratta di una delizioso dessert composto da tante piccole frittelline glassate al miele, arricchito con l’aggiunta di zuccherini colorati e talvolta canditi e confetti. La tradizionale cicerchiata è di una bontà indefinibile, ideale da servire a Carnevale insieme alle tante altre specialità del periodo, come le chiacchiere e le castagnole. Oggi vi spieghiamo come preparare la cicerchiata in una versione più leggera, utilizzando la friggitrice ad aria.