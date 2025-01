Ingredienti per le frittelle saracene

Per preparare delle deliziose frittelle saracene con cuore di pecorino, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

100 g di farina di grano saraceno

100 g di farina 00

75 g di pecorino fresco

50 cl di birra

25 cl di acqua frizzante

1 punta di lievito

Sale q.b.

Olio di arachidi per friggere

Grappa (opzionale)

Preparazione della pastella

Inizia raccogliendo in una bacinella capiente le due farine, una punta di lievito e una presa di sale. Amalgama il tutto con la birra e l’acqua frizzante, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo. Lascia riposare la pastella per circa 15 minuti. Se desideri, puoi aggiungere due cucchiai di grappa per un tocco di sapore in più.

Frittura delle frittelle

Nel frattempo, taglia il pecorino a tocchetti di circa 6-8 g. In una casseruola, scalda un litro di olio di arachidi fino a raggiungere una temperatura di 170-175 °C. Immergi i tocchetti di formaggio nella pastella, assicurandoti che siano ben avvolti. Friggi i tocchetti, quattro alla volta, fino a doratura, per alcuni minuti. Una volta pronte, servile calde, accompagnate da un’insalata di spinaci novelli e radicchio tardivo o cicorino tagliato sottile.

Consigli utili per una frittura perfetta

Per ottenere delle frittelle con un cuore filante, è fondamentale utilizzare pecorino fresco o, in alternativa, una caciotta di pecora fresca. Inoltre, per ridurre gli sprechi in cucina, una volta che l’olio per la frittura si è raffreddato, puoi filtrarlo e riutilizzarlo per altre fritture, per un massimo di due o tre volte.

Varianti e ricette simili

Se ti piacciono le frittelle, potresti provare anche altre varianti come le frittelle salate e salumi, le frittelle di ricotta salate, o le crespelle di grano saraceno con prosciutto e fontina. Ogni ricetta offre un’esperienza unica e deliziosa, perfetta per ogni occasione.