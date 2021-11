Cestini di parmigiano: ricetta stuzzicante, veloce e saporita

Descrizione

I cestini di parmigiano sono un gustoso antipasto gourmet che si presta a innumorevoli rivisitazioni, ideale da portare in tavola anche nelle grandi occasioni o proporre come sfizioso finger food durante un buffet o un aperitivo. I cestini di preparano in pochi minuti con cialde di parmigiano fuso e possono essere farciti in mille modi diversi. Prendete spunto dalla nostra ricetta per stupire i vostri ospiti!