Scopri come realizzare fagottini di pizza con prosciutto e formaggio, perfetti per ogni occasione.

Ingredienti per i fagottini di pizza

Per realizzare questi fagottini di pizza con prosciutto e formaggio, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina 00

250 g di semola di grano duro

300 ml di acqua

10 g di sale

10 g di zucchero

25 g di lievito di birra fresco

150 g di prosciutto cotto

200 g di fontina

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione dell’impasto

Inizia la preparazione dei fagottini di pizza utilizzando il tuo Bimby. Versa l’acqua nel boccale e aggiungi il lievito di birra. Imposta la temperatura a 37°C per 2 minuti a velocità 2. Aggiungi le farine, il sale e lo zucchero, quindi impasta per 5 minuti a velocità spiga. Lascia lievitare l’impasto nel boccale per circa un’ora, coperto da un canovaccio.

Farcitura e cottura

Una volta lievitato, trasferisci l’impasto su un piano di lavoro infarinato e dividilo in porzioni. Stendi ogni porzione in un cerchio e farciscila con cubetti di prosciutto cotto e fontina. Richiudi ogni cerchio a fagottino, sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Posiziona i fagottini in uno stampo rivestito di carta da forno e spennellali con un po’ di olio extravergine d’oliva.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando non saranno dorati e gonfi. Il risultato finale sarà un fagottino morbido all’esterno e cremoso all’interno, perfetto per ogni occasione.

Varianti vegetariane

Se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire il prosciutto cotto con verdure grigliate come melanzane, zucchine e peperoni. Utilizza la scamorza affumicata o il caciocavallo al posto della fontina. Taglia le verdure a listarelle sottili e inseriscile al centro dell’impasto insieme al formaggio. Questa variante offre un contrasto interessante tra la dolcezza delle verdure e il sapore deciso della scamorza, rendendo i fagottini altrettanto gustosi e leggeri.

Occasioni per servire i fagottini di pizza

I fagottini di pizza con prosciutto e formaggio sono ideali per molte occasioni. Possono essere serviti come antipasto durante una cena tra amici, come snack per un picnic o come merenda salata per i bambini. Inoltre, sono perfetti per buffet e feste, dove possono essere gustati sia caldi che tiepidi. La loro versatilità li rende un’ottima scelta per ogni evento.