Un piatto ricco e cremoso, perfetto per le cene in famiglia durante l'autunno.

Ingredienti e preparazione della pasta al forno

La pasta al forno con zucca e ricotta è un piatto che celebra i sapori autunnali, combinando la dolcezza della zucca con la cremosità della ricotta. Per prepararla, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Gli ingredienti principali includono:

400 g di pasta corta (rigatoni o penne)

500 g di zucca

250 g di ricotta

100 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

Aromi a piacere (rosmarino, salvia, pepe)

Inizia cuocendo la zucca in acqua salata fino a renderla tenera. Una volta cotta, schiacciala e mescolala con la ricotta, il parmigiano e gli aromi scelti. Cuoci la pasta al dente e condiscila con il composto di zucca e ricotta. Trasferisci il tutto in una teglia da forno e spolvera con ulteriore parmigiano prima di infornare a 180°C per circa 30 minuti, fino a ottenere una crosticina dorata.

Varianti e suggerimenti per un piatto unico

La bellezza della pasta al forno con zucca e ricotta è la sua versatilità. Puoi personalizzarla secondo i tuoi gusti. Per una consistenza ancora più cremosa, puoi aggiungere un po’ di panna fresca al composto. Se desideri un sapore più deciso, considera l’aggiunta di pancetta croccante o salsiccia sbriciolata. Inoltre, per un piatto vegetariano più ricco, puoi includere spinaci saltati o funghi.

Questa ricetta è perfetta per le cene in famiglia o per occasioni speciali, e può essere servita in porzioni individuali o in una grande teglia da condividere. Per una presentazione elegante, puoi disporre la pasta in piatti profondi, aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva a crudo e una spolverata di parmigiano grattugiato fresco.

Conservazione e suggerimenti per il servizio

La pasta al forno con zucca e ricotta si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni. Puoi riscaldarla in forno o nel microonde prima di servirla. Se desideri prepararla in anticipo, puoi anche congelarla, assicurandoti di consumarla entro due mesi. Se preferisci un effetto filante, puoi sostituire la ricotta con mozzarella.

Questo piatto è un vero comfort food, ideale per i mesi più freddi. Facile da preparare e ricco di sapore, la pasta al forno con zucca e ricotta è destinata a diventare un classico nelle tue cene autunnali. Non sorprende che i tuoi ospiti ti chiedano il bis!