Un artista poliedrico

Giorgio Morandi, figura di spicco del Novecento, non è solo ricordato per le sue straordinarie opere d’arte, ma anche per la sua passione per la cucina. La sua vita quotidiana, trascorsa nella casa di via Fondazza a Bologna con la madre e le sorelle, è stata caratterizzata da un amore per i piaceri della tavola, come raccontato nel libro Una straordinaria normalità. Cucina e ricette in Casa Morandi di Carlo Zucchini e Simone Sbarbati. Questo volume non è solo un ricettario, ma un vero e proprio diario che offre uno spaccato della vita familiare e delle tradizioni culinarie che hanno influenzato l’artista.

Il progetto Around Morandi

Grazie all’associazione wonderingstars, sono nate iniziative che uniscono arte, cucina e solidarietà. Tra queste, il progetto Around Morandi – natura morta con pane e limone, che ha già fatto tappa in diverse città del mondo, da Bologna a Tokyo, e ora si prepara a sbarcare a New York. Questo evento non solo celebra la cucina di Morandi, ma include anche un’asta benefica con opere reinterpretate da oltre 30 designer internazionali, ispirate ai soggetti preferiti dell’artista, come le bottiglie.

Un evento imperdibile al Guggenheim Museum

Il 5 marzo, il Guggenheim Museum ospiterà un laboratorio per bambini dedicato alla scoperta di Morandi, seguito da una celebrazione del libro che sarà presto tradotto in inglese. Gli autori Carlo Zucchini e Simone Sbarbati, insieme a chef di fama come Massimo Bottura e Fabrizio Facchini, presenteranno una cena di beneficenza che reinterpreta le ricette della famiglia Morandi. Questa serata non sarà solo un’opportunità per gustare piatti deliziosi, ma anche per contribuire a una causa importante: il ricavato dell’asta andrà a Save the Children, per sostenere la campagna “Emergenza fame” e aiutare i bambini in difficoltà.

Un’asta per una causa nobile

L’asta benefica, già avviata, ha attirato l’attenzione di molti artisti e designer di fama, che hanno reinterpretato le bottiglie in chiave contemporanea. Il ricavato andrà a sostenere i progetti di Save the Children, un’organizzazione che da oltre un secolo si impegna a garantire un futuro migliore ai bambini in difficoltà. Partecipare a questo evento significa non solo apprezzare l’arte e la cucina, ma anche contribuire a un cambiamento positivo nel mondo.