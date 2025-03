Un dessert elegante e profumato, perfetto per sorprendere gli ospiti

Ingredienti per i bignè al limoncello

Per realizzare i bignè al limoncello, avrete bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa vi serve:

250 ml di acqua

100 g di burro

150 g di farina 00

4 uova

1 pizzico di sale

olio per friggere

zucchero semolato per decorare

Preparazione della crema allo zafferano

La crema allo zafferano è l’elemento che rende questi bignè davvero speciali. Per prepararla, seguite questi passaggi:

In un pentolino, scaldate 200 ml di panna e 100 ml di latte.

In una ciotola, sbattete 3 tuorli con 80 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Incorporate la farina setacciata e mescolate bene.

Quando il latte e la panna sono caldi, aggiungete lentamente al composto di tuorli, mescolando continuamente.

Riportate il tutto sul fuoco e cuocete fino a quando la crema non si addensa.

Infine, aggiungete 50 ml di limoncello e un pizzico di zafferano, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Frittura e presentazione dei bignè

Una volta preparati i bignè e la crema, è il momento di friggere. Seguite questi consigli per ottenere bignè perfetti:

Portate l’olio a temperatura (circa 170°C) e utilizzate un cucchiaio per formare delle palline di impasto.

Friggete i bignè fino a doratura, girandoli per una cottura uniforme.

Una volta cotti, scolateli su carta assorbente e passateli nello zucchero semolato.

Per servire, farcite i bignè con la crema allo zafferano utilizzando una sac à poche. Potete guarnire con una spolverata di zucchero a velo o una leggera glassa al limone per un tocco in più.

Varianti e suggerimenti

Se desiderate personalizzare ulteriormente la ricetta, provate ad aggiungere scorza di limone grattugiata alla crema per un sapore più intenso. In alternativa, potete sostituire il limoncello con un liquore aromatico a vostra scelta, come il Grand Marnier.

Questi bignè al limoncello sono perfetti per ogni occasione, che si tratti di una cena elegante o di un semplice incontro tra amici. Serviteli con un bicchierino di limoncello ghiacciato per esaltare il contrasto tra il caldo della frittura e il fresco del liquore.