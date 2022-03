Girelle di lasagne ai funghi: ricetta rustica e ricca di gusto

Descrizione

Stuzzicanti, rustiche e saporite: alle girelle di lasagne ai funghi con besciamella e prosciutto cotto è impossibile resistere. Tutta la bontà delle classiche lasagne al forno, in un formato sfizioso e originale, che piace a grandi e piccini. Perfette da servire la domenica o proporre come primo appetitoso durante una cena con gli amici. Scoprite subito come prepararle seguendo la nostra ricetta facile e veloce.