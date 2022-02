Descrizione

Avete in frigorifero della carne macinata e vorreste utilizzarla per preparare un secondo piatto alternativo alle classiche polpette? Oggi vi proponiamo la ricetta del rotolo di carne con prosciutto e provola: un ricco e appetitoso polpettone dal ripieno morbido e filante, ideale da portare in tavola anche nelle grandi occasioni. Questo rotolo di carne macinata è incredibilmente semplice da preparare e alla portata di tutti, un’autentica delizia per grandi e piccoli.