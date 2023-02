Come conservare in modo ottimale la glassa al cioccolato, così da poterla utilizzare in un secondo momento: consigli per una corretta conservazione.

La glassa al cioccolato è una copertura lucida che viene spesso utilizzata per decorare torte, biscotti, pasticcini e tanti altri dolci. Può essere preparata in vari modi, utilizzando sia il cioccolato fondente, sia quello bianco o al latte. Al cioccolato vengono aggiunti altri ingredienti come l’acqua, che può essere sostituita con latte o panna, talvolta anche con l’aggiunta di burro, se si desidera ottenere una glassa più corposa.

Per preparare una glassa al cioccolato senza lattosio, e dunque adatta anche per guarnire dolci vegani, occorre sciogliere all’interno di un pentolino 70 g di zucchero in 120 ml di acqua, fino a ottenere uno sciroppo fluido. A questo punto, occorre unire 150 g di cioccolato fondente in scaglie e mescolare a fuoco dolce fin quando la glassa non diventa perfettamente liscia e omogenea.

La glassa al cioccolato può essere utilizzata subito se si desidera ottenere una copertura a specchio, molto lucida e sottile (ideale per torte come la classica Sacher), oppure attendere 2-3 minuti: in questo caso diventerà leggermente più densa e perfetta per decorare bignè e altri pasticcini.

Come conservare la glassa al cioccolato

Volete preparare la glassa al cioccolato e utilizzarla in un secondo momento? Nessun problema: dopo averla lasciata raffreddare completamente, potete conservarla in frigorifero, all’interno di un contenitore a chiusura ermetica o in una ciotola coperta con uno strato di pellicola trasparente.

Con il freddo tenterà a indurirsi, per cui prima di utilizzarla scaldatela a bagnomaria, così da riportarla alla sua consistenza originaria. La durata della glassa al cioccolato in frigorifero è di una settimana.