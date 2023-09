Descrizione

Il tiramisù è uno dei dolci italiani più amati. La versione tradizionale di prepara con savoiardi, caffè e crema al mascarpone con uova, ma se amate il pistacchio, siamo certi che non potrete resistere a questa deliziosa variante. Il tiramisù al pistacchio è un dessert cremosissimo, fresco e delicato, che si prepara in pochi minuti senza uova e può essere servito con successo in qualsiasi occasione. Scoprite subito come realizzarlo step by step!