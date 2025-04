Ingredienti per gli gnocchi di melanzane

Per preparare gli gnocchi di melanzane, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco la lista:

500 g di melanzane

200 g di farina

1 uovo

100 g di parmigiano grattugiato

300 g di pomodorini

Un mazzetto di basilico fresco

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione degli gnocchi di melanzane

Iniziamo la preparazione degli gnocchi. Per prima cosa, cuoci le melanzane: puoi grigliarle o lessarle, a seconda delle tue preferenze. Una volta cotte, schiacciale in una ciotola e lasciale raffreddare. Aggiungi l’uovo, il parmigiano e un pizzico di sale. Mescola bene e inizia ad incorporare la farina poco alla volta fino a ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso.

Forma dei cilindri con l’impasto e tagliali a pezzetti per creare gli gnocchi. Per dare la forma classica, puoi utilizzare una forchetta per rigarli. Una volta pronti, metti gli gnocchi su un vassoio infarinato e lasciali riposare.

Condimento con pomodorini e basilico

Per il condimento, lava i pomodorini e tagliali a metà. In una padella, scalda un po’ d’olio extravergine d’oliva e aggiungi gli spicchi d’aglio schiacciati. Quando l’aglio inizia a dorarsi, aggiungi i pomodorini e cuocili a fuoco medio per circa 5-7 minuti. Aggiungi il basilico fresco spezzettato e aggiusta di sale e pepe.

Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua salata. Quando salgono a galla, sono pronti per essere scolati. Uniscili alla salsa di pomodorini e basilico, mescolando delicatamente per amalgamare i sapori. Servi immediatamente, guarnendo con un po’ di parmigiano grattugiato e foglie di basilico fresco.

Un piatto estivo da condividere

Gli gnocchi di melanzane con pomodorini e basilico sono un piatto estivo ideale per pranzi in famiglia o cene con amici. La loro freschezza e leggerezza li rendono perfetti per le calde giornate estive. Inoltre, la preparazione è semplice e veloce, permettendoti di dedicare più tempo ai tuoi ospiti. Non dimenticare di accompagnarli con un buon vino bianco fresco per esaltare ulteriormente i sapori mediterranei.