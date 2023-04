Descrizione

Avete preparato gli gnocchi ripieni di prosciutto e formaggio ma non sapete come condirli? Oggi ve li proponiamo in una versione primaverile ricca di colore e di gusto. Gli ingredienti che occorrono per preparare questa ricetta sono molto semplici: piselli, fagioli edamame, pomodorini, basilico fresco e parmigiano in scaglie. Un primo piatto nutriente e saporito, perfetto da servire anche in un’occasione speciale. Proseguite la lettura e scoprite come cucinare in pochi passi i deliziosi gnocchi primavera ripieni!