Descrizione

Cercate un secondo piatto semplice da preparare, appetitoso e saporito da servire durante una cena con gli amici? Se non avete tempo di dedicarvi alla preparazione di un secondo classico come il rotolo di tacchino, provate i nostri involtini di tacchino al forno con verdure. Si preparano con le fettine sottili di fesa di tacchino, farcite con un mix di carote, zucchine e cipollotto, che potete sostituire con le verdure di stagione che più vi piacciono. Leggeri, aromatici e ricchi di gusto: sono perfetti da servire in alternativa al tradizionale arrosto di carne con delle fragranti patate al forno croccanti.