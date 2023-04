Descrizione

L’hummus è una classica crema a base di ceci, aglio, succo di limone e salsa tahina, tipica della cucina mediorientale. A partire dalla ricetta classica dell’hummus di ceci è possibile creare tante altre varianti, altrettanto cremose e saporite, come l’hummus di barbabietola, coloratissimo e perfetto da servire come antipasto o aperitivo con dei crostini. Se siete allergici al sesamo o non ne amate il gusto, potete preparare un ottimo hummus di barbabietola senza tahina. Leggete la nostra ricetta e scoprite come realizare in pochi minuti questa salsa deliziosa e proteica, ottima da servire in mille modi diversi.